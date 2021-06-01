01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yıllar geçse de kalite değişmiyor! Dizi atv’de izlenir!

Yıllar geçse de kalite değişmiyor! Dizi atv’de izlenir!

“Dizi ’de izlenir” sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranda yer alan yerli diziler arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken Kantar Medya’dan alınan verilere göre Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde Mayıs ayının en çok izlenen 5 dizisinin 4’ü atv imzası taşıyor.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.06.2021
ABONE OL
Yıllar geçse de kalite değişmiyor! Dizi atv’de izlenir!

Bu diziler sırayla, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan ,

'nin en güçlü ailelerinden olan 'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı

ve hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan dört kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen , heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA