Maraşlı’ya damga vurgu! Mahur ve Celal kavuştu

MARAŞLI, HURDACI'NIN PEŞİNDE!

Kızının yara aldığı Park Orman saldırısının intikamını Hurdacı'dan almak isteyen Maraşlı, Fuad'ın yardımıyla onun peşine düştü. 10 milyon dolar aklamak istediğinin haberini duyuran Fuad, Hurdacı'ya ulaştı. Fakat Hurdacı, kendi kimliğinde adamını yerine yollasa da Maraşlı'yı inandıramadı. Maraşlı'nın peşinde olduğunu anlayan Hurdacı ise kendisini Maraşlı'ya deşifre eden Necati'nin ölüm emrini Savaş'a verdi.