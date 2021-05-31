Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Maraşlı'da büyük beğeni alan Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Diziseverler en çok 'Burak Deniz'in memleketi neresi?' sorusuna yanıt aradı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...