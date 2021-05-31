31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Maraşlı'da büyük beğeni alan Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Diziseverler en çok 'Burak Deniz'in memleketi neresi?' sorusuna yanıt aradı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:42
  • 1
  • 53
Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Maraşlı'da canlandırdığı Celal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çelen Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 53
Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Burak Özçivit - Gaziantep

  • 3
  • 53
Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

  • 4
  • 53
Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Hande Erçel – Balıkesir

  • 5
  • 53
Maraşlı'nın yıldızı memleketiyle gündem oldu! Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş

Kerem Bürsin – İstanbul