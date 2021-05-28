Perşembe akşamının en çok izleneni: Bir Zamanlar Çukurova! Ümit son kozunu oynadı

ÇUKUROVA, DOKTOR MÜJGAN'A GÖZYAŞLARI İLE VEDA ETTİ!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'ya ailesinin kırdığı kalbini tedavi etmeye gelen, burada kendi ailesini kurabileceğine inandığı bir aşka düşen Müjgan, tam da oğlu ile yeni bir hayata başlamak için yeni bir yolculuğa çıkmıştı. Ama olmadı. Fekeli ve Lütfiye'nin buruk ama onun adına mutlu vedaları ile oğlu Kerem Ali'yi de onlara emanet ederek uçağa binen Müjgan, elim bir kazanın kurbanı oldu.