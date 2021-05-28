Perşembe akşamının en çok izleneni: Bir Zamanlar Çukurova! Ümit son kozunu oynadı
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümünü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu… Doktor Müjgan, Çukurova'dan yepyeni bir hayata başlamak için çıktığı yolculuğuna, hayata ve oğluna veda ederek ayrıldı. Elim bir uçak kazası sonucu Çukurova, Doktor Müjgan'ı uğurladı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirvesine yerleşti.
98. bölümde neler yaşandı?
ÜMİT, SON KOZUNU OYNADI! "DEMİR'DEN HAMİLEYİM!"
Züleyha tarafından kapının önüne konduktan sonra iyice kontrolden çıkan Ümit, gittikçe daha tehlikeli planlar yaptı. Duvarlara, Demir'in yaptıklarını yazıp tüm şehre ilan etmeye kalktı ama Fikret buna engel oldu.
Çiftliği basıp, aşklarını ev halkına ilan etti ama Demir onu kapı dışarı attı. Ümit'in bu ziyaretinin tek faydası oldu. Demir'in onu uzaklaştırmak için başına silah dayayıp haykırdıklarını Züleyha duydu ve Demir'i affetti!
Ancak Sevda'nın ısrarları da fayda etmedi ve Ümit, en son Züleyha'yı otomobili ile takip ederek yolda adeta önünü kesti ve son bombasını patlattı: "Demir'den hamileyim!"
ÇUKUROVA, DOKTOR MÜJGAN'A GÖZYAŞLARI İLE VEDA ETTİ!
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'ya ailesinin kırdığı kalbini tedavi etmeye gelen, burada kendi ailesini kurabileceğine inandığı bir aşka düşen Müjgan, tam da oğlu ile yeni bir hayata başlamak için yeni bir yolculuğa çıkmıştı. Ama olmadı. Fekeli ve Lütfiye'nin buruk ama onun adına mutlu vedaları ile oğlu Kerem Ali'yi de onlara emanet ederek uçağa binen Müjgan, elim bir kazanın kurbanı oldu.
Fikret, ona evlenme teklif etmek için peşinden koşmuş ama yetişememişken, o hayata ve oğluna veda etti. Tüm Çukurova hem giden Müjgan'a hem babasından sonra annesiz de kalan Kerem Ali'ye ağladı.
Müjgan'ın gidişinin ardından yaptığı hatalarla yüzleşen Fikret, Ümit'i bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
Ardından, Fekeli ile Kerem Ali'nin geleceğini garanti altına almayı konuşup, bir kez daha Fekeli ve Lütfiye'nin kalbini fethetti! Fikret, Fekeli'den kendisini mirasından çıkarıp tüm malını mülkünü Kerem Ali'ye bırakmasını istedi.
CUMALİ'NİN SIRRI NE?
Gaffur'a saygıda kusur etmeyen Cumali, bir yandan da ortalığı karıştırdı! Sevda'nın camından içeri tehdit mektubu attı. Öldürdükleri haydudu bilen birinin olması Sevda'nın gözünü korkuttu, Züleyha'ya durumu haber vermek için sırlarını Gülten'e anlatmak zorunda kaldı.
Kıbrıs'a gidip, durumu anlatınca da Züleyha ve çocukları alıp eve getirdi. Züleyha, şantajcıya tek kuruş vermeyeceklerini bildiren bir not bıraktı.
Bunun üzerine jandarma gelen bir ihbarı değerlendirip, Sevda ve Züleyha'yı ifadeye çağırdı. İhbarda cesedin bulunduğu yer de belirtilmişti ama söylenen yerde kimse bulunamayınca ihbar da asılsız kabul edildi.
İstediği paraya ulaşamayan Cumali, çiftlikte kimselerin şüphesini çekmeden, olanı biteni takip etmeye devam etti. Üzüm kızın da yolunu kesip, ona kendini hatırlatmaya çalıştı.
ŞERMİN'E İKİ SÜRPRİZ BİRDEN!
Kızı Betül bankaya para yatırmayınca, Paris'te neler olduğunun endişesine düşen Şermin, konağa gelince sürpriz üstüne sürpriz yaşadı! Önce Betül'ün Paris'ten geldiğini öğrendi, gözlerine inanamadı! Sonra Betül'ün küçük konağı Müjgan'dan satın aldığını ve artık orada yaşayacaklarını öğrendi ve sevinci ikiye katlandı. Ana kız yılların özlemini giderirken, Şermin bir şok daha yaşadı! "Bilgi güçtür" diyen Betül, annesine, Sevda ve Ümit'in ana-kız oldukları gerçeğini şimdilik Demir'e söylememesini tembihledi!
3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan
'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!
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