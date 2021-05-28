28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

20. bölümüyle ekrana bir kez daha damga vuracak. Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de 'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı? İşte Maraşlı yeni bölümünde yaşanacaklar...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
ABONE OL
Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur.

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler.

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir.

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar.

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir.

Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA