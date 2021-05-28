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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları 'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 15. yeni bölümünde yaşanacak flaş gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

İşte Kardeşlerim 15. yeni bölümünde yaşanacak flaş gelişmeler...

Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

"ŞU KONUDA BİR ANLAŞALIM, VİCDANINIZ KADAR İNSANSINIZ…"
Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır.

Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar.

Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atıyor

Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

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