Maraşlı’nın gizemli geçmişi ortaya çıktı!
Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı, kadrosuna kattığı yeni isimlerle büyük beğeni topladı. Müebbet hapis cezası alan Maraşlı, istihbarat görevlisi Mehmet İnce iken, kızını yaralayanları bulmak üzere kimliğini Maraşlı olarak nasıl değiştirdiğini ilk kez anlattı. Maraşlı’ya dair tüm gizemlerin ortaya çıktığı bölüme, Mahur ile karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu.
Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", kadrosuna kattığı başarılı isimlerin ekrana geldiği bölümüyle büyük beğeni topladı.
Dizinin yayınlanan bölümünde; müebbet hapis cezası alan Maraşlı'nın, cezaevinde hayatını kurtardığı koğuş ağası Fuad'la tanışmasıyla olaylar hız kazandı. Fuad'la adeta baba oğul gibi olan Maraşlı, istihbarat görevlisi Mehmet İnce iken, kızını yaralayanları bulmak üzere kimliğini Maraşlı olarak nasıl değiştirdiğini ilk kez anlattı.
Maraşlı, Türel ailesini araştırmak isterken, Mahur'a nasıl aşık olduğunu Fuad'a anlatması izleyenleri şoke etti.
Bölümde gerçek adı Mehmet İnce olan Maraşlı'nın değişen şivesi de sosyal medyada saatlerce gündem oldu.
MARAŞLI VE MAHUR KAVUŞACAK MI?
Büyük bir ilgiyle izlenen bölümde, Mahur'un, Savcı Tolga'nın ısrarını kıramadığı için çıktığı yemeğe şahit olan Maraşlı, adeta yıkıldı. Bölümün final sahnesinde Maraşlı'nın cezaevinden çıktığını öğrenen Mahur, ona ulaşmak için gittiği Fuad'ın evinde Maraşlı ile karşı karşıya geldi. İki aşığın göz göze geldiği sahne ekran başındaki izleyenlerin heyecanını yükseltti.
HURDACI KARAKTERİ DİKKATLERİ ÇEKTİ!
Bölümde ayrıca Maraşlı, akıl hastanesinde tedavi gören Necati'yi ziyaret ederek emir aldığı kişiyi öğrenmeye çalıştı. Necati'den "Hurdacı" lakabını duyan Maraşlı, ona ulaşmak için Fuad'dan yardım istedi. Bölümde Hakan Boyav'ın hayat verdiği, kara para aklayan "Hurdacı" karakteri sıra dışı mizacıyla dikkatleri çekti.
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