Maraşlı’nın gizemli geçmişi ortaya çıktı!

Dizinin yayınlanan bölümünde; müebbet hapis cezası alan Maraşlı'nın, cezaevinde hayatını kurtardığı koğuş ağası Fuad'la tanışmasıyla olaylar hız kazandı. Fuad'la adeta baba oğul gibi olan Maraşlı, istihbarat görevlisi Mehmet İnce iken, kızını yaralayanları bulmak üzere kimliğini Maraşlı olarak nasıl değiştirdiğini ilk kez anlattı.