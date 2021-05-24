Maraşlı 19. bölüm tek parça izle! Maraşlı dizisi yeni bölüm izle! Maraşlı 19. bölüm ATV canlı yayın izle
ATV'nin rekortmen dizisi Maraşlı 19. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 19. yeni bölümünde "Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi." sözü dikkat çekiyor. Diziseverler "Maraşlı tek parça izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. Maraşlı 19.bölümü ahaber.com.tr üzerinden tekrar olarak izleyebilirsiniz.
Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'ya tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?
MARAŞLI 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 19. yeni bölümünde "Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi." sözü dikkat çekiyor.
MARAŞLI DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA
İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?
Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?
Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.