Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan tanıtım! Bamsı Bey ölecek mi?

Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak. "Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.