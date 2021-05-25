Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan tanıtım! Bamsı Bey ölecek mi?
Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan yeni bir tanıtım geldi. 60’ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Osman Bey ve Malhun Hatun’un düğünü yapılırken, Togay obaya baskın yapacak. “Şimdi intikam vaktidir” diyerek Togay’ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay’ın “Osman’a bir baba acısı daha yaşatayım” sözleri dikkat çekiyor. Peki Bamsı Bey ölecek mi? İşte Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı…
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 26 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.
Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuracak.
Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak. "Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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