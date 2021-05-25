25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan tanıtım! Bamsı Bey ölecek mi?

Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan tanıtım! Bamsı Bey ölecek mi?

Atv’nin rekortmen dizisi ’dan yüreklere dokunan yeni bir tanıtım geldi. 60’ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Osman Bey ve Malhun Hatun’un düğünü yapılırken, Togay obaya baskın yapacak. “Şimdi intikam vaktidir” diyerek Togay’ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay’ın “Osman’a bir baba acısı daha yaşatayım” sözleri dikkat çekiyor. Peki Bamsı Bey ölecek mi? İşte Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı…

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman’dan yüreklere dokunan tanıtım! Bamsı Bey ölecek mi?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen '', 26 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuracak.

Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak. "Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 60. yeni bölüm fragmanı izle! KURULUŞ OSMAN 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Osman'a baba acısı yaşatayım! "OSMAN'A BABA ACISI YAŞATAYIM!"
Kuruluş Osman 59. yeni bölüm izle! KURULUŞ OSMAN 59. YENİ BÖLÜM İZLE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA