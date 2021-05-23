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Bozkır Arslanı Celaleddin seyirciden tam not aldı

İlk bölümüyle ’de ekrana gelen , seyirciden tam not aldı. Dev prodüksiyonlu dizi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın da zirvesine yerleşti.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin seyirciden tam not aldı

Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, önceki akşam ilk bölümüyle atv'de milyonlarla buluştu. Dizi, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyicinin beğenisini kazandı.

Dev prodüksiyonuyla Hollywood yapımlarını aratmayan dizi, '#BozkırArslanıCelaleddin' etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi.

Dizinin ilk bölümünde Cengiz Han ile ilk kez karşılaşan Celaleddin, Moğollar'ı karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı.

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