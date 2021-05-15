Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı

Türk müziğini mihenk taşlarından biri olan ve 7'den 70'e herkesin Orhan Babası olan Orhan Gencebay, eski bayramlarla ilgili şunları söyledi;

Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır yaradanım yaratmış dünya anavatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam Şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar asıl adım insandır. Yaşam neyi gerektiriyorsa, ne ile karşılaşırsam, bende ne varsa yeti olarak bunları kullanarak bu zamana kadar geldik. Ve şunu anladım ki yaşamın hiçbir zaman bir modeli yoktur. Yaşamın renkleri vardır. Bazen rengarenk bazen çok karanlık da olabilir. Bunları güzel hale getirmek bizlerin çabasıyla olmalı.

Yaşamda her şey var ama şunu bilelim ki yaradan ne yarattıysa her şey güzeldir. Yaradanım hiçbir zaman kötü çirkin bir şey yaratmamıştır. Biz insanlar o algılarımızı dikkat edelim, bunu bilelim. Bizim bencilliklerimizle bazı güzellikler çirkinleşiyor, yapmayalım. Kiminin evladıyım, kimin kardeşiyim, kiminin babasıyım, kiminin dedesiyim neticede ben çok mutlu oluyorum. Çünkü insan denilen varlık bir ailenin ferdidir, bir küçücük ferdidir. Dolayısıyla ben de o insan ailesinin bir ferdiyim. Bunu anlamaya çalıştım. Tek başıma bir hiç olduğumu gördüm, bir bütün olarak daha değerli olduğumu gördüm. O zaman bütünden bir parçayım dedim, payıma razı olmalıyım dedim. Bunun için de çalıştım. Saygımla, sevgimle, öğrenmeye çalışarak varlığını sürdürdüm.

"BU MESAFELER BİZE VERİLEN GÜZELLİKLERİ TANIMAMI SAĞLAR"

Benim bir görevi vardır bu dünyada, sanatla ilgili müzik diye adlandırılan çok büyük bir değer onu gereği gibi yapmaya çalıştım. Öğrenmeye çalıştım, hala da öğrenmeye çalışıyorum ve yapacağım da inşallah çok şey var. Yaşamda her şey vardır, o her şeyi bizim değerlendirmemiz biçimler. Hüzün de vardır, mutluluk da vardır. Daha doğrusu en başta doğumumuza da biz karar vermedik, doğmak da vardır. Öleceğimize de mani olamayacağız, bilmeliyiz ki doğum ve ölüm vardır. Bu mesafeler bize verilen yetkilerle var olan güzellikleri değerleri tanımamız, yaşamamız lazım. Bunu güzelleştirmek büyük ölçüde bizim elimizde.

"ŞU ANDA EVDEYİZ SÖZ DİLİYORUZ"

Ben söz dinliyorum. İlgilerimiz söylüyor biz de dinliyoruz. Evde kalın diyor biz evde kalıyoruz. Şu anda evdeyiz söz diliyoruz. Evde kalmamız gerektiği için evde kalın diyorlar, mesafe diyorlar, maske diyorlar ve temizlik diyorlar. Bunlara riayet edersek, uyarsak iyi olacak her şey. Bu bayram diğer bayramlar gibi olmayacak ama bu da gelip geçecek. İnşallah fazla zararla atmayız. Şu anda gereken tedbirler de alınıyor zaten. Çok fazla zararımız olmaz temennisiyle bunu da atlatacağız.