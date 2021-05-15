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Kuruluş Osman’dan heyecanlandıran tanıtım! Osman Bey Umur Bey’in cezasını kesecek mi?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen , 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü 59. Bölümüyle ekranda olacak. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Osman Bey tüm uyarılarına rağmen Nikola ile ittifak eden Umur Bey’den hesap soracak.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Kuruluş Osman’dan heyecanlandıran tanıtım! Osman Bey Umur Bey’in cezasını kesecek mi?

Dizinin 59'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.

Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı.

58'inci bölümde Malhun Hatun'la evlenme kararı alan ve kız istemek üzere Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Umur Bey, Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen Nikola'dan aldığı bilgiyle Togay'ın kampını vurmaya gitmişti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği '', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

59. yeni bölüm 2. fragmanı izle 59. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE
Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı izle! KURULUŞ OSMAN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Kuruluş Osman yeni bölüm izle KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

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