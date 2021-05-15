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Kardeşlerim 13. bölüm tek parça izle!

13. bölüm tek parça izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 13. bölüm izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Kardeşlerim 13. bölüm tek parça izle!

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.

KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Kardeşlerim’in Ömer’i herkesi şaşırttı! KARDEŞLERİM'İN ÖMER'İ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

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