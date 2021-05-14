Akıncı 20. yeni bölüm canlı izle! | Akıncı sezon finali canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

AKINCI SEZON FİNALİ CANLI İZLE