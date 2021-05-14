Akıncı 20. yeni bölüm canlı izle! | Akıncı sezon finali canlı izle
Akıncı 20. yeni bölüm sezon finali canlı izle! | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Akıncı yeni bölüm canlı izleme adresi....
AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.
Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.
Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.
AKINCI SEZON FİNALİ CANLI İZLE