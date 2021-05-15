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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle yıldızı parlayan Yiğit Koçak, oyunculuğuyla hayran bıraktı. İlk kez 2017 yılında izleyici karşısına çıkan Koçak, yıllar içinde gösterdiği başarıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Yiğit Koçak'ı mercek altına alanlar yaşını görünce şaşırdı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Yiğit Koçak'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 17:13
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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim'in yıldızı Yiğit Koçak, dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Koçak hakkında araştırma yapanlar yaşını görünce çok şaşırdı. İşte Yiğit Koçak başta olmak üzere ünlülerin yaşı...

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Melis Sezen - 2 Ocak 1997