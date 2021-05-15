Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle yıldızı parlayan Yiğit Koçak, oyunculuğuyla hayran bıraktı. İlk kez 2017 yılında izleyici karşısına çıkan Koçak, yıllar içinde gösterdiği başarıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Yiğit Koçak'ı mercek altına alanlar yaşını görünce şaşırdı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Yiğit Koçak'ın yaşı...