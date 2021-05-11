Maraşlı'da heyecan dorukta! Mahur Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını öğrendi

Öfke dolu olduğu ailesinden yıllardır intikam almaya çalışan Necati'nin duygusal anları izleyenleri şaşırttı. Aziz ve İlhan'ı vuramayan Necati, Savaş'a babalarını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Bölümün final sahnesinde ise istifa eden Maraşlı, Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde Mahur'u gözü yaşlı buldu. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Necati'nin; Mahur'a, Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını anlattığı anlar ekrana geldi.