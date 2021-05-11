Maraşlı'da heyecan dorukta! Mahur Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını öğrendi
atv’nin sevilen dizisi “Maraşlı” dün akşam ekrana gelen sarsıcı bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı. Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal’in vurduğu Necati, Mahur’a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur’a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti.
Öfke dolu olduğu ailesinden yıllardır intikam almaya çalışan Necati'nin duygusal anları izleyenleri şaşırttı. Aziz ve İlhan'ı vuramayan Necati, Savaş'a babalarını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
Bölümün final sahnesinde ise istifa eden Maraşlı, Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde Mahur'u gözü yaşlı buldu. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Necati'nin; Mahur'a, Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını anlattığı anlar ekrana geldi.
Heyecanın doruğa tırmandığı sahnede, Mahur'un, Maraşlı'ya "bana nasıl kıydın sana kalbimi verdim sözleri" izleyenleri sarstı. Gözü yaşlı Mahur'un sözleriyle yıkılan Maraşlı da gözyaşlarını tutamadı. Büyük beğeni toplayan sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.
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