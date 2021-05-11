11 Mayıs 2021, Salı
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Maraşlı'da heyecan dorukta! Mahur Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını öğrendi

’nin sevilen dizisi “” dün akşam ekrana gelen sarsıcı bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı. Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal’in vurduğu , Mahur’a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur’a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Maraşlı'da heyecan dorukta! Mahur Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını öğrendi

NECATİ VE SAVAŞ YÜZLEŞTİ!

Babasının katilinin olduğunu öğrenen Savaş, ağabeyi Necati ile yüzleşti. Savaş'ın, Necati'den; ve İlhan'ı öldürmesini istediği bölümde Necati ailesine kıyamadı.

Öfke dolu olduğu ailesinden yıllardır intikam almaya çalışan Necati'nin duygusal anları izleyenleri şaşırttı. Aziz ve İlhan'ı vuramayan Necati, Savaş'a babalarını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Bölümün final sahnesinde ise istifa eden , Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde Mahur'u gözü yaşlı buldu. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Necati'nin; Mahur'a, Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını anlattığı anlar ekrana geldi.

Heyecanın doruğa tırmandığı sahnede, Mahur'un, Maraşlı'ya "bana nasıl kıydın sana kalbimi verdim sözleri" izleyenleri sarstı. Gözü yaşlı Mahur'un sözleriyle yıkılan Maraşlı da gözyaşlarını tutamadı. Büyük beğeni toplayan sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.

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