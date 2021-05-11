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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen '', 12 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ekranında olacak. Dizinin 58'inci bölümünde , 'la evlenme kararını açıklarken, , Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR
Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR
Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?
Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak?

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi?

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey'in zor kararı!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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