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Akıncı 19. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

19. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Akıncı 19. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.

AKINCI 19. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Büşra Develi sosyal medyadan paylaştı! BÜŞRA DEVELİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

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