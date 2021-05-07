Beni Bırakma dizisinde heyecan devam ediyor! "Sen benim alın yazımsın"

601.Bölüm:

Bora'nın "Gönül'le benim bebeğimiz olacak." diyerek yalan söylemesi karşısında allak bullak olan Yusuf, Gönül'ü görmek ister ama Bora'nın söyleyeceği ağır sözlerle kendini tutmak zorunda kalır. Gönül tüm bu olan bitenden habersiz Yusuf'u merak ederken Yusuf'un kendinden vazgeçtiğini zannedeceği bir konuşmaya tanık olur. İki aşık bu yalanlarla ayrı ayrı perişan olurlar. Bu yıkım Yusuf'u beklenmedik bir karar almaya zorlayacaktır. Firuze, kendi bulduğu doktorun da Aylin'in yürüyemeyeceğini söylemesi karşısında şok olmuştur. Firuze ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Aylin de Hakan'ı Firuze'nin bu çabasıyla kendisini üzdüğü yönünde manipüle eder. Firuze bulduğu doktorla kavga ettikten sonra Hakan'a yeniden şüphelerinden bahsettiğinde Hakan beklenmedik bir öfkeyle çıkışacaktır. Hakan'ın bu öfkesi Aylin'in yalanının ortaya çıkartacak bir kriz doğuracaktır.