Beni Bırakma dizisinde heyecan devam ediyor! "Sen benim alın yazımsın"
Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi Beni Bırakma'da heyecan devam ediyor. İşte 601. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Beni Bırakma dizisinde yaşanacak gelişmeler...
601.Bölüm:
Bora'nın "Gönül'le benim bebeğimiz olacak." diyerek yalan söylemesi karşısında allak bullak olan Yusuf, Gönül'ü görmek ister ama Bora'nın söyleyeceği ağır sözlerle kendini tutmak zorunda kalır. Gönül tüm bu olan bitenden habersiz Yusuf'u merak ederken Yusuf'un kendinden vazgeçtiğini zannedeceği bir konuşmaya tanık olur. İki aşık bu yalanlarla ayrı ayrı perişan olurlar. Bu yıkım Yusuf'u beklenmedik bir karar almaya zorlayacaktır. Firuze, kendi bulduğu doktorun da Aylin'in yürüyemeyeceğini söylemesi karşısında şok olmuştur. Firuze ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Aylin de Hakan'ı Firuze'nin bu çabasıyla kendisini üzdüğü yönünde manipüle eder. Firuze bulduğu doktorla kavga ettikten sonra Hakan'a yeniden şüphelerinden bahsettiğinde Hakan beklenmedik bir öfkeyle çıkışacaktır. Hakan'ın bu öfkesi Aylin'in yalanının ortaya çıkartacak bir kriz doğuracaktır.
602.Bölüm:
Yusuf sonunda beklenmedik kararı verip Asya'nın yanına gitmiştir. Yusuf'tan beklediği ilginin çok daha fazlasıyla karşılaşan Asya mutluluktan sersemler. Yusuf ise bu şekilde Gönül'ü unutmak için çabalar. Gönül ise Yusuf'un artık kendisini önemsemediğini öğrenip perişan olur. İçinde yaşadığı eve adapte olabilmek için Gönül de kendinden beklemeyecek şeyler yapacaktır. Yusuf derbeder bir şekilde ortada kaybolduğu sırada Ferit ailesini yeniden bir borç durumuna sokacak hatasını gerçekleştirir. Firuze ve Leman'ın yardımlarıyla bu konu aşılsa da Firuze'nin başında artık daha büyük bir bela vardır. Aylin bulduğu küçük bir eşyayla Firuze üzerine iftira atabileceği yeni bir oyun kurgulamaya başlamıştır bile.
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