Türkiye perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi! Fekeli Fikret ve Ümit'in planını suya düşürdü

FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT İLE SINANDI! BİR KEZ DAHA TERK EDİLDİ!

Fekeli, Fikret'in Züleyha ile buluşması ve Ümit ile kurdukları oyunun ardından ikisinden de hesap sordu. Fikret'e de bu savaştan vazgeçmiyorsa Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyledi.

Fikret, önce istemedi ama Müjgan da ısrar edince Almanya'ya gitmeye ikna oldu. Müjgan'ın Fekeli'den izinsiz gitmeye gönlü razı olmasa da Fikret'e karşı koyamadı ve Kerem Ali'yi de alarak, arkalarında bir mektup ile Çukurova'dan ayrıldılar.