Kuruluş Osman geceye damga vurdu! Selçuklu Sarayı'nda Osman Bey'den gövde gösterisi

Osman Bey'in Selçuklu sultanının övgüsüne mazhar olmasına bozulan Umur Bey, Nikola'nın da talebiyle Togay'a karşı harekete geçme kararı aldı. İkili Togay'ı Yarhisar yolunda vurmayı planladı.

Konya dönüşünde Nikola'nın planlarından haberdar olan Osman Bey, Umur Bey'le görüşerek planlarından bahsetti ve Togay'a saldırmamasını talep etti. Ancak Umur Bey bu talebi reddetti ve Nikola ile birlikte Togay'ı tuzağa düşürmek için alpleriyle birlikte yola çıktı. Umur Bey'in hamlesini haber alan Osman Bey, Umur Bey'in karşısına çıktı ve bir kez daha uyarıda bulundu. İki bey arasındaki gerilim giderek yükselirken, durumu öğrenen Şeyh Edebalı geldi ve ortalığı yatıştırdı. Şeyh Edebalı beyler arasındaki bu gerilimin son bulması ve birliğin sağlanması için Osman Bey'e yapması gerekeni söyledi: "Malhun Hatun'la evleneceksin."