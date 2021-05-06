Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor
ATV ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Akıncı'da nefesler tutuldu. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Akıncı dizisinde bu hafta, Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. İşte Akıncı 19. yeni bölümünde yaşanacaklar...
Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir.
Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.
Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler.
Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.
Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer.
Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.
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