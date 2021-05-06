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Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'da nefesler tutuldu. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Akıncı dizisinde bu hafta, Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın 'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. İşte Akıncı 19. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir.

Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.

Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler.

Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.

Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer.

Akıncı'da nefesler tutuldu! Haritacılar'ın sinsi planları bozuluyor

Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.

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