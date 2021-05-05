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Kuruluş Osman 57. yeni bölüm | Selçuklu Sultanı hilat gönderdi! Osman Bey böyle taltif edildi

’nin rekortmen dizisi ’ın heyecanla takip edilen 57’nci bölümünde, Moğollara vergi ödemeyi reddederek uç bölgesinde dengeleri değiştiren ’e, Selçuklu Sultanı Mesud’un davetini iletmek üzere obaya gelen elçi tarafından hilat giydirildi.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Kuruluş Osman 57. yeni bölüm | Selçuklu Sultanı hilat gönderdi! Osman Bey böyle taltif edildi

'ın 57'nci bölümünde, 'in vergi almak üzere obaya gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi, Konya'daki Selçuklu sarayında dahi yankı buldu. Moğol valisi Osman Bey'in direnişine çok sinirlenirken, Selçuklu Sultanı bu meseleyi çözeceği garantisini vererek Osman Bey'i başkente çağırma kararı aldı. Sultanın elçisi Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'in otağına kabul edildi.

Selçuklu emiri, yanında getirdiği sandığı açarak "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Rum keferesine karşı kazanmış olduğun zafer, sultanımızın nazar-ı dikkatini celbetmekle, bu azim zaferi mümkün kılan gaziyi taltif etmek münasip görüldü. İmdi, sultanımızın tensibi ve tebriki ile bu hilatı giyesin" dedi ve Osman Bey'e hilat giydirdi.

Osman Bey bu jest karşısında "Dedem Süleyman Şah'a ve dahi babam Ertuğrul Gazi'ye toprak verip, bu uçlarda kök salmamızın yolunu açan Âl-i Selçuğa şükran ve minnetle bakar, ikbalini ikbalimiz, davasını davamız biliriz. Ve dahi, Sultan'ımızın iltifatına layık olmak için, gayretimize gayret ekleriz" sözleriyle teşekkür etti.

Selçuklu elçisi "Var olasın Osman Bey! Gaza pusatın, daim keskin olsun!" diyerek Osman Bey'e övgü yağdırdı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 57'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman 57. yeni bölüm canlı izle! KURULUŞ OSMAN 57. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!
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Kuruluş Osman 57. yeni bölüm | Selçuklu Sultanı Osman Bey'e hilat gönderdi KURULUŞ OSMAN 57. YENİ BÖLÜM | SELÇUKLU SULTANI OSMAN BEY'E HİLAT GÖNDERDİ

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