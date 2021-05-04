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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

Kuruluş Osman'da Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Burak Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti. Çelik'in bir dönem kendisi gibi manken gibi biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. Bakın Burak Çelik'in eski eşi kimmiş...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:55
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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar bir dönem kendisi gibi manken olan biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...

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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

HANDE YENER - KADİR DOĞULU