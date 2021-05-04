Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şoke etti! Bakın eski eşi kimmiş!

Kuruluş Osman'da Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Burak Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti. Çelik'in bir dönem kendisi gibi manken gibi biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. Bakın Burak Çelik'in eski eşi kimmiş...