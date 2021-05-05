05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi! Hızır Tipi’nin katilini affetmedi!

ATV’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi’nin intikamı ve yeni bir savaşın başlangıcı damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi! Hızır Tipi’nin katilini affetmedi!

Öldürülen Tipi'nin intikamı için ile harekete geçti ve Radovan'ın yeğeni Şefik'i ele geçirdi.

Tipi'nin kardeşi tarafından sorgulanan Şefik, içerideki adamlarının olduğunu söyledi.

Dizinin final sahnesinde Hızır'ı arayan Radovan, yeğeninin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Hızır, Tipi'nin katili Şefik'i affetmedi ve silahını ateşledi.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %23,33 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 193. bölüm etiketi #, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!

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