Aşk Çukurova'yı sınıyor! Demir Yaman gözaltında!

DEMİR GÖZALTINDA, SEVDA HASTANEDE GÖZLER ÜZERLERİNDE!

Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor.