Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Konuyu derinlemesine incelendiği programda bugün korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü.Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın, bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.