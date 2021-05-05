Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti
ATV'de izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olayla ekranlara geldi. Müge Anlı'da bugün canlı yayında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Nezen Germiyen cinayetiyle de bağlantılı olduğu düşünülen Lütfiye Gündüz'ün 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla ilgili Müberya Hanım açıklamalarda bulundu. Müberya Hanım, Lütfiye Gündüz'ün, Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İşte 05 Mayıs Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine Türkiye'yi ekrana bağladı. Nevşehir'de 2013 yılında öldürülen Nezen Germiyen (13) cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılıyor. Bugün programda korkunç bir iddia ortaya atıldı.
13 yaşında hayatının baharında öldürüp kayalıklara atılan Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantıyı kuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiğini çözdü.
Konuyu derinlemesine incelendiği programda bugün korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü.Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın, bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.
Şüpheli kayıpta şimşekler eski eş Duran Özdemir ve Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit üzerindeydi. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğit ve Özdemir akılakılmaz iddiayı her seferinde yalanladı.
Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine, "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi.
Daha önce Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar edip sonra kabul eden Nurullah ile eski eş Duran Özdemir'in çelişkili sözleri Müge Anlı'yı isyan ettirdi.
30 Nisan 2013 yılında kaybolan Gündüz ile ilişkisini aylar öncesinden kestiğini söyleyen Koçyiğit'in olaydan 20 gün önce görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik bu buluşmada Duran Özdemir'de yanlarındaydı. Polisin baskın yaptığı olay kayıtlara fuhuş operasyonu olarak geçti.
Ahmet Taşkın'ın ise Nurullah ile Lütfiye Gündüz'ü darp ettiği ve paralarını aldığı konuşuldu. Nurullah Koçyiğit ile Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Gündüz üzerinden para kazanma konusunda karşı karşıya geldiğine değinildi.
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