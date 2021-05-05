05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

'de izlenme rekorları kıran ile programı 'nin gündemine bomba gibi düşen bir olayla ekranlara geldi. Müge Anlı'da bugün canlı yayında korkunç bir iddia ortaya atıldı. cinayetiyle de bağlantılı olduğu düşünülen 'ün 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla ilgili Müberya Hanım açıklamalarda bulundu. Müberya Hanım, Lütfiye Gündüz'ün, tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İşte 05 Mayıs Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine Türkiye'yi ekrana bağladı. Nevşehir'de 2013 yılında öldürülen Nezen Germiyen (13) cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılıyor. Bugün programda korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

13 yaşında hayatının baharında öldürüp kayalıklara atılan Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantıyı kuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiğini çözdü.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Konuyu derinlemesine incelendiği programda bugün korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü.Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın, bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Şüpheli kayıpta şimşekler eski eş Duran Özdemir ve Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit üzerindeydi. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğit ve Özdemir akılakılmaz iddiayı her seferinde yalanladı.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine, "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Daha önce Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar edip sonra kabul eden Nurullah ile eski eş Duran Özdemir'in çelişkili sözleri Müge Anlı'yı isyan ettirdi.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

30 Nisan 2013 yılında kaybolan Gündüz ile ilişkisini aylar öncesinden kestiğini söyleyen Koçyiğit'in olaydan 20 gün önce görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik bu buluşmada Duran Özdemir'de yanlarındaydı. Polisin baskın yaptığı olay kayıtlara fuhuş operasyonu olarak geçti.

Müge Anlı'da Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz cinayetlerinde korkunç iddia: Duran öldürdü Şefik yardım etti

Ahmet Taşkın'ın ise Nurullah ile Lütfiye Gündüz'ü darp ettiği ve paralarını aldığı konuşuldu. Nurullah Koçyiğit ile Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Gündüz üzerinden para kazanma konusunda karşı karşıya geldiğine değinildi.

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