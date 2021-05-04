04 Mayıs 2021, Salı
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Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen '', 5 Mayıs Çarşamba saat 20:30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ekranında olacak. Dizinin 57'nci bölümünde Moğollara vergi vermeyi reddeden 'in başkentinde yaşadıkları ve Şeyh Edebalı'nın 'la evlenme tavsiyesi damga vuracak.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE
Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR
Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR
Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?
Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

Kuruluş Osman'a damga vuran tavsiye! Moğollara meydan okuyan Osman Bey Selçuklu başkentine çağırılıyor!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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