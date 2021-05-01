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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilirken dizinin oyuncuları da oldukça merak edildi. Dizide Oğulcan karakterine hayat veren Turan Cihan Şimşek, en çok araştırılan oyunculardan biri oldu. Erken yaşlarda oyunculuğa adım atan ve 2008 yılından beri ekranlarda olan Şimşek'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim'in Oğulcan'ı kaç yaşında? İşte Turan Cihan Şimşek'in yaşı...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:39
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Kardeşlerim dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Turan Cihan Şimek yaşıyla merak konusu oldu. İşte başta Turan Cihan Şimşek olmak üzere ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981