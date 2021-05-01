Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek yaşıyla olay oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilirken dizinin oyuncuları da oldukça merak edildi. Dizide Oğulcan karakterine hayat veren Turan Cihan Şimşek, en çok araştırılan oyunculardan biri oldu. Erken yaşlarda oyunculuğa adım atan ve 2008 yılından beri ekranlarda olan Şimşek'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim'in Oğulcan'ı kaç yaşında? İşte Turan Cihan Şimşek'in yaşı...