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Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

18. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Akıncının Aylini gündem oldu! Bakın Didem İnselel aslen nereliymiş AKINCI'NIN AYLİN'İ GÜNDEM OLDU! BAKIN DİDEM İNSELEL ASLEN NERELİYMİŞ
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