Aşk bir kez daha savaşa yenildi! Çukurova perşembe akşamına damga vurdu

94. bölümde neler yaşandı?

ÇUKUROVA'DA AŞK BİR KEZ DAHA SAVAŞA YENİLDİ!

Züleyha, Yılmaz'ın kaybının ardından kalbinin kapılarını sonuna kadar Demir'e açsa da; Sevda, Züleyha ve Demir'i birbirlerine sarılmaya ikna etse de, Fekeli bir kardeşlik savaşını engellemek için her şeyi yapsa da, olmadı! Olamadı!

Züleyha, bir kez daha ölümden döndükten kavgaları, savaşları arkalarında bırakmak için ne kadar uğraşsa da, bu çabaları onu yeniden bir aşk ve intikam savaşının içine çekti! Demir'i bir savaştan korumak için Fikret'in buluşma talebini kabul edip gitmesi, savaşın fitilini ateşledi! Fikret, Ümit ile birlikte kurduğu kumpas ile Demir'e Züleyha ile aralarında bir şey var görüntüsü çizdi!