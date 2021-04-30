30 Nisan 2021, Cuma
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Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

16. bölümüyle ekrana bir kez daha damga vuracak. ve 'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır? İşte Maraşlı yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır.

Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar.

Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz.

Maraşlı tehdit altında! Maraşlı 16. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

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