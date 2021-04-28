Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi Gönül'üne kavuştu!

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EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm kişiler'de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm etiketi #Tipi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

