28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi Gönül'üne kavuştu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi Gönül'üne kavuştu!

Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan duygu yüklü bölümüyle ekran başına kilitledi. Tipi’nin vedası izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, EDHO sosyal medyada da kısa sürede Trending Topics listesine girdi.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi Gönül'üne kavuştu!

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin ölümü damga vurdu.

Hızır önceki bölümlerde Tuncay'ı infaz edip, Rıdvan'ın çetesine yönelmişti. Ölen eşine iftira atarak Tipi'nin damarına basan Macit ise, bu hareketinin bedelini canı ile ödemişti. Macit'i boğarak öldürmesiyle kanlı bir savaş başlatan Tipi, eşinin mezarı başında, Macit'in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.

Hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm kişiler'de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm etiketi #Tipi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

EDHO 192. yeni bölüm canlı izle EDHO 192. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Tipi, EDHO'ya böyle veda etti TİPİ, EDHO'YA BÖYLE VEDA ETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA