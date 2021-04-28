Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi Gönül'üne kavuştu!
Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan duygu yüklü bölümüyle ekran başına kilitledi. Tipi’nin vedası izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, EDHO sosyal medyada da kısa sürede Trending Topics listesine girdi.
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin ölümü damga vurdu.
Hızır önceki bölümlerde Tuncay'ı infaz edip, Rıdvan'ın çetesine yönelmişti. Ölen eşine iftira atarak Tipi'nin damarına basan Macit ise, bu hareketinin bedelini canı ile ödemişti. Macit'i boğarak öldürmesiyle kanlı bir savaş başlatan Tipi, eşinin mezarı başında, Macit'in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.
Hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm kişiler'de %9,72 izlenme oranı ve %21,87 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm etiketi #Tipi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
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