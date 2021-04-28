Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

KURULUŞ OSMAN 56. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.

SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek? Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?