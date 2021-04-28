EDHO 192. yeni bölüm | Tipi, EDHO'ya böyle veda etti

"EMEĞİNİZE SAĞLIK"

Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Sahnedeki oyunculuk kalitesi beni bitirdi. Ozan, Oktay, Sevil ve Savaş Özdemir hepiniz mükemmel oynadınız emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.