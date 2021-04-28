EDHO 192. yeni bölüm | Tipi, EDHO'ya böyle veda etti
EDHO'nun 192. bölümünde ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakteri diziye veda etti. Tipi'nin EDHO'dan ayrıldığı anlar atv izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullancısı, "Dizi tarihinde Süleyman Çakır’dan sonra ölümüne yas tutulacak tek adam #Tipi ‘dir!" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yayınlanan 192. yeni bölümü ile milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi.
Dizinin sevilen karakterlerinen biri olan, usta oyuncu Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi, yayınlanan son bölümde EDHO'ya veda etti.
Tipi'nin diziden ayrılması sosyal medyada da gündem oldu.
SÜLEYMAN ÇAKIR'DAN SONRA YAS TUTULACAK TEK ADAM!
Bir sosyal medya kullancısı, "Dizi tarihinde Süleyman Çakır'dan sonra ölümüne yas tutulacak tek adam #Tipi 'dir!" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
"EMEĞİNİZE SAĞLIK"
Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Sahnedeki oyunculuk kalitesi beni bitirdi. Ozan, Oktay, Sevil ve Savaş Özdemir hepiniz mükemmel oynadınız emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.
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