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EDHO 192. yeni bölüm | Tipi, EDHO'ya böyle veda etti

EDHO'nun 192. bölümünde ünlü oyuncu 'in canlandırdığı Tipi karakteri diziye veda etti. Tipi'nin EDHO'dan ayrıldığı anlar atv izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullancısı, "Dizi tarihinde ’dan sonra ölümüne yas tutulacak tek adam #Tipi ‘dir!" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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EDHO 192. yeni bölüm | Tipi, EDHO'ya böyle veda etti

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yayınlanan 192. yeni bölümü ile milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi.

Tipi, Gönül'e kavuşuyor TİPİ, GÖNÜL'E KAVUŞUYOR

Dizinin sevilen karakterlerinen biri olan, usta oyuncu 'in canlandırdığı Tipi, yayınlanan son bölümde EDHO'ya veda etti.

Tipi'nin diziden ayrılması sosyal medyada da gündem oldu.

SÜLEYMAN ÇAKIR'DAN SONRA YAS TUTULACAK TEK ADAM!
Bir sosyal medya kullancısı, "Dizi tarihinde 'dan sonra ölümüne yas tutulacak tek adam #Tipi 'dir!" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

"EMEĞİNİZE SAĞLIK"
Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Sahnedeki oyunculuk kalitesi beni bitirdi. , Oktay, ve Savaş Özdemir hepiniz mükemmel oynadınız emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
Özdemir, 1970 yılında 'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.
Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.
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