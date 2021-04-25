Hercai 69. yeni bölüm izle! | Hercai final bölümü izle
Hercai 69. yeni bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final bölümüyle seyircisiyle buluştu. Hercai'de bu hafta, "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm canlı izleme adresi...
HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA
Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.