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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...
Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün babasının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte "Akın Akınözü babası kim?" sorusunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 16:38
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