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Haberler Galeri Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün babasının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte "Akın Akınözü babası kim?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 16:38
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun babası merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Amine Gülşe

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.