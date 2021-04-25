Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babası kimdir? Herkesten uzakta yaşıyordu ama...

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...