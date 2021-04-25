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Haince sırtından hançerlendi! Kuruluş Osman'ın yeni bölümü nefes kesecek: Savcı Bey ölüyor mu?

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkinci sezonunda da diziseverlerden tam puan alan yeni bölümünde, "Babam 'e geldiği vakit, diktiği çınarın altında beni beklerdi..." sözü damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 56. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Haince sırtından hançerlendi! Kuruluş Osman'ın yeni bölümü nefes kesecek: Savcı Bey ölüyor mu?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak. Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirirken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, ve Alplerinin, -Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi , Bizans komutanı tarafından sırtından hançerlendi.

Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam 'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, Savcı Bey öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi 'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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