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Maraşlı 13. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

Maraşlı 13. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında yayınlanan başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından ilgiyle izlenen Maraşlı’da bu hafta, "Bir sırrım var gardaş sırtımda yük, kalbimde acı..." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları "" yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Maraşlı 13. bölüm canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Maraşlı 13. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

13. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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