Tüm kategorilerin en çok izleneni! Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti

DEMİR VE ZÜLEYHA MUTLULUK TABLOSU SERGİLEDİ!

Fikret'in Adana'dan ayrılmasından sonra, mektuplarla ilgili skandalları arkalarında bırakan Demir ve Züleyha, Adnan'a büyük bir doğum günü daveti verdiler. Şehir kulübündeki davete hem tüm konak çalışanları hem Çukurova cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Şermin'in canı gönülden koşturduğu, hatta sunuculuk görevini de üstlendiği davete, Ümit de Müjgan'ın ısrarı ile katıldı. Onun gelmesi canını sıksa da, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye büyük bir jest yaptı. Adnan'ın nüfus kâğıdına Yılmaz adını da yazdırdığını duyurdu ve nüfus kâğıdını gösterdi. Bu jest Züleyha ve Fekeli'nin gözlerini doldurdu. Ancak, Fekeli ve Demir arasındaki, barış maalesef çok da uzun süremedi!