4 ödül birden! Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü Sabah'ın
Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2021 yılının kazananları açıklandı. Sabah Gazetesi Muhabiri Uğur Yıldırım, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla 'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülünü kazandı. Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görülen karede Ermenistan'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor. Yıldırım ayrıca, Dağlık Karabağ savaşında çektiği fotoğraflarla Foto Röportaj kategorisinde 'Yılın Foto Röportajı İkincisi', Korona sürecinde çektiği yenidoğan bebek fotoğrafıyla 'Pandemi Fotoğrafı İkincisi', Azerbaycan'ın Şuşa zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da 'YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü'nü kazanarak Sabah Gazetesi'ne dört ödül birden getirdi.
5 BİN 188 FOTOĞRAF KATILDI
36 yıllık geçmişi ile Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları'nda 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 10 eser ödüllendirildi.
DÜNYA MEDYASINA MESAJ
Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı" bu yıl Azerbaycan Karabağ'dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın kazandığı ödül ile Başkanlığını Coşkun Aral'ın yaptığı TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak "Pandemi" adıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın tüm dünya medyasında yayınlanan, sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi birincilik ödülü kazandı. Seri dalda ise birincilik ödülünü sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna'nın oldu. Yılın Basın Fotoğrafları jürisi DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekiplerinin çalışmalarını gösteren fotoğrafına "Sağlık Çalışanlarına Saygı" ödülü verilmesine karar verdi.
"SIFIR ATIK"A DESTEK
Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerine geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile "Sıfır Atık Özel Ödülü" Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in fotoğrafına verildi. Çevre ve Doğa kategorisinde ise İHA foto muhabiri Umutcan İşledici, Adana'daki orman yangını ardından bölgeyi gösteren fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun'un oldu. ABD'de yaşanan ırkçılık karşıtı olaylar da AFP foto muhabiri Kerem Yücel'e Yılın Foto Röportajı Ödülünü getirdi.
MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI
Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Edirne'de Yunanistan sınırında yaşanan olayları aktaran serisiyle İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük kazandı. AB Özel Ödülü ise çadır kentte oyun oynayan bir çocuğun fotoğrafı ile Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Mert Gökhan Koç'un oldu. AP foto muhabiri Emrah Gürel ise Ege'de kurtarılan mülteci çocuk karesiyle AB Özel Ödülü Mansiyonu kazandı. SGDD ASAM Özel Ödülü Milliyet Gazetesi'nden Ozan Güzelce'nin Edirne'de sınırda çektiği fotoğrafa verildi.
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE FOTOĞRAFA ÖZENDİRME
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği "Ara Güler Özendirme Ödülleri" ise bu yıl üçüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Nedim Bayhan'ın mermer işçileri fotoğrafına ve Marmara Üniversitesi Barış Cem Yüksel'in göçmenlerin Edirne yolculuğunu anlatan fotoğraf serisine verildi.
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu yıl ilk kez "Türkiye Güzellikleri"ni amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir organizasyon olarak gerçekleştirdi. Derneğin uluslararası sergi ve organizasyonlarda değerlendirdiği Türkiye Güzellikleri kategorisinde Sare Kural birinci, Ali Mermertaş ikici, Neşe Arı ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Beytullah Eleş'e Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. ASKA Özel Ödülü'nü ise Uşak'ta Blaundus Antik Kenti fotoğrafı ile Soner Kılınç kazandı.
ÖDÜLLER HAZİRAN'DA DAĞITILACAK
Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.
GENÇLERLE BULUŞMALAR
Antalya'da Aska Lara Otel'de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Jüri organizasyonu sırasında YTB Uluslararası Burslu öğrenciler; Hollanda'dan Pelin Tatlı, Almanya'dan Münir Bağrıaçık ve Pulitzer Ödüllü Türk foto muhabiri Murad Sezer'le açık hava da organize edilen sosyal mesafeli bir söyleşide buluştu. Fotoğraf söyleşisi sosyal medya hesaplarından izlenebilecek şekilde paylaşıldı.
FOTO MUHABİRLERİ GÖRSEL TARİHİ YAZIYOR
Türkiye ve dünyada foto muhabirlerin görsel tarih yazdıklarını dile getiren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, "2020 yılı, Türkiye ve dünya için yaşanan olaylarla basın fotoğrafçılığının önemini bir kez daha ortaya koydu. 36 yıldır aralıksız olarak düzenlenen bu organizasyonda Azerbaycan Karabağ'dan tüm dünyayı etkileyen pandemiye, İzmir depreminden Türkiye ve dünyanın yaşadığı mülteci sorununa, ABD'deki ırkçılık karşıtı olaylardan çevre felaketlerine çok geniş bir yelpazede fotoğraflar ödüllendirildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Ara Güler Özendirme Ödülü ile gençleri fotoğrafa özendirirken, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Yarışmasıyla ülke tanıtımına katkı sunmayı da başardı" diye konuştu.
EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ ALMAK BÜYÜK MUTLULUK
Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım ise Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü şu sözlerle değerlendirdi:
"Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 36 yıldır mesleğin en prestijli ödüllerini veriyor. Seçkin bir jüriden bu ödülü almak her foto muhabirin hayali. 2020 yılı ise hepimiz için zorlu ve yaşanan olaylarla zor bir yıldı. 2020 yılında böylesine büyük bir ödülü aldığım için mutluyum. Bu ödülün Karabağ'da çektiğim bir kare ile gelmesi ise benim için çok anlamlı oldu. Azerbaycan'da yaşananları dünyaya duyurmak için birçok meslektaşım görev yaptı. Tüm dünyaya Karabağ'da yaşananları duyurabilmek için çaba harcadık. Bu sesin duyulmasında pay sahibi olabilmek tüm meslektaşlarım adına ayrı bir gurur."
YILIN BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN UĞU YILDIRIM KİMDİR?
1985 yılında Tunceli'de doğan Uğur Yıldırım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 2008 yılında Ankara'da başladı. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nin ardından 2011 yılında Sabah Gazetesi'nde göreve başladı. Mesleğin ilk yıllarında kent gazeteciliği üzerine uzmanlaşan Yıldırım, çok sayıda belgesel fotoğraf çalışmasına imza attı. 2014 yılından bu yana İstanbul'da Sabah Gazetesi Haber Merkezinde görev yapan Yıldırım, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaş-çatışma alanları ve kriz bölgelerinde çalıştı.
Meslek hayatında dünyanın önemli olaylarını haberleştirme ve fotoğraflama şansı bulan Yıldırım, bugün halen savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani sorun/sonuçlara odaklanan haber ve fotoğraf projeleri üzerlerinde çalışıyor.
İŞTE ÖDÜL ALAN KARELER;
Yılın Basın Fotoğrafı
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
Yılın Haber Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Haber Fotoğrafı İkincisi
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Süreyya Mümtaz Kurt / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıfır Atık Özel Ödülü
Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi
Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Umutcan İşledici / İHA
Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Metin Yoksu / Freelance
Spor Toto Özel Ödülü
Emre Tazegül / Freelance
Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
Tolga İldun / Freelance (Magma Dergisi)
Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Murat Akbaş / Fanatik Gazetesi
Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Erdem Şahin / EPA
Yılın Pandemi Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Pandemi Fotoğrafı İkincisi
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
Pandemi Fotoğrafı Üçüncüsü
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Yılın Pandemi Fotoğraf Serisi
Sedat Suna / EPA
Pandemi Fotoğraf Seri İkincisi
Can Erok / DHA
Pandemi Fotoğraf Seri Üçüncüsü
Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi
Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülü
Serhat Ozan Yıldırım / DHA
YTB Özel Ödülü
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
AB Göç Özel Ödülü
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
AB Göç Özel Ödülü Mansiyon
Emrah Gürel / AP
SGDD ASAM Özel Ödülü
Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi
Yılın Foto Röportajı
Kerem Yücel / AFP
Foto Röportaj İkincisi
Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi
Foto Röportaj Üçüncüsü
İsmail Coşkun / İHA
Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü
Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi
Jüri Özel Ödülü
Ümit Bektaş / Reuters
Rafet Hüner Özel Ödülü
Kerem Yücel / AFP
Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Günlük Yaşam İkincisi
Erdem Şahin / EPA
Günlük Yaşam Üçüncüsü
Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA
Mustafa Pekcan Özel Ödülü
İsmail Coşkun / İHA
TFMD Özel Ödülü
Ünal Çam / Milliyet Gazetesi
ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ
(Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)
Ara Güler Özendirme Ödülü
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon
Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Seri
Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
(Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)
ASKA Özel Ödülü
Soner Kılınç
Türkiye Güzellikleri Birincisi
Sare Kural
Türkiye Güzellikleri İkincisi
Ali Mermertaş
Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Neşe Arı
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
Meriç Aktar
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
Ahmet Harmancı
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
İsa Cıda
Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü
Beytullah Eleş
Türkiye Güzellikleri Etkileşim Mansiyon
Anıl Zengin
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