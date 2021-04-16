Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün Müge Anlı'da gündeme gelen 3 ayrı şehirde kaybolan 6 çocuk, bir gün içerisinde bulunarak bir rekora imza attı. Çocuklarının kaybolmasından büyük endişe duyan aileler, evlatlarının bulunmasıyla derin bir nefes aldı. İşte 16 Nisan Cuma Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler!
Televizyon programı Müge Anlı'da gündeme gelen 6 kayıp çocuk yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde bulunarak aileleriyle buluşturuldu.
Ankara Çankaya'da yaşayan Serap Erdal 13 yaşındaki kızı Ebru'yu aramak için gelmişti.
10 Nisan günü kaybolan ve 5 gündür bulunamayan küçük kızın fotoğraflarını gösteren ve izleyicilerine çağrıda bulunan Müge Anlı, kısa sürede mutlu haberi verdi. Annesinin ve halasının kaybıyla büyük endişe yaşadığı küçük kız evine döndü.
Müge Anlı'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den 15 yaşındaki Yusuf ile 13 yaşındaki Yaren'di.
Birlikte kayboldukları ortaya çıkan iki çocuğu aramak için ise anneleri Fatma İlanlı ile Mine Akın stüdyodaydı.
Programda arandıklarını gören Yusuf ve Yaren, 48 saat sonra programımızı aradı ve Taksim'de olduklarını söyledi. İki küçük çocuk da anneleriyle buluştular ve evlerine döndüler.
Müge Anlı'nın aynı gün kayıp olarak ekrana taşıdığı diğer çocuklar ise Adana'daydı.
Baba Ferdi Kaygusuz ile amca Osman Kaygusuz'un aramak için geldikleri iki kız çocuğu 13 ve 8 yaşındaydı.
Baba Ferdi Kaygusuz 13 ve 8 yaşındaki kızlarının 11 Nisan günü Cemile isimli arkadaşlarıyla kaybolduklarını söyledi. 13 yaşında olduğu öğrenilen Cemile de kayıptı.
Müge Anlı programda çocukların fotoğraflarını gösterdi, kayboldukları mahallede yaşayanların aramasını istedi ve çok geç olmadan Adana'daki kayıp üç çocuk da izleyiciler sayesinde bulundu.
13 ve 8 yaşındaki kardeşlerin ifadeleri çocuk polisi tarafından alındı.
Bir televizyon programı sayesinde üç ayrı şehirdeki 6 çocuk 24 saat içinde içerisinde bulunup ailelerine teslim edilirken daha önce televizyon tarihinde örneğine rastlanmamış bir olay gerçekleşmiş oldu.
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