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Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

ekranlarında izlenme rekorları kıran 'da son dakika gelişmesi yaşandı. 'da gündeme gelen 3 ayrı şehirde kaybolan 6 çocuk, bir gün içerisinde bulunarak bir rekora imza attı. Çocuklarının kaybolmasından büyük endişe duyan aileler, evlatlarının bulunmasıyla derin bir nefes aldı. İşte 'da yaşanan gelişmeler!

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Televizyon programı Müge Anlı'da gündeme gelen 6 kayıp çocuk yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde bulunarak aileleriyle buluşturuldu.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Ankara Çankaya'da yaşayan Serap Erdal 13 yaşındaki kızı Ebru'yu aramak için gelmişti.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

10 Nisan günü kaybolan ve 5 gündür bulunamayan küçük kızın fotoğraflarını gösteren ve izleyicilerine çağrıda bulunan Müge Anlı, kısa sürede mutlu haberi verdi. Annesinin ve halasının kaybıyla büyük endişe yaşadığı küçük kız evine döndü.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Müge Anlı'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den 15 yaşındaki Yusuf ile 13 yaşındaki Yaren'di.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Birlikte kayboldukları ortaya çıkan iki çocuğu aramak için ise anneleri Fatma İlanlı ile Mine Akın stüdyodaydı.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Programda arandıklarını gören Yusuf ve Yaren, 48 saat sonra programımızı aradı ve Taksim'de olduklarını söyledi. İki küçük çocuk da anneleriyle buluştular ve evlerine döndüler.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Müge Anlı'nın aynı gün kayıp olarak ekrana taşıdığı diğer çocuklar ise Adana'daydı.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Baba Ferdi Kaygusuz ile amca Osman Kaygusuz'un aramak için geldikleri iki kız çocuğu 13 ve 8 yaşındaydı.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Baba Ferdi Kaygusuz 13 ve 8 yaşındaki kızlarının 11 Nisan günü Cemile isimli arkadaşlarıyla kaybolduklarını söyledi. 13 yaşında olduğu öğrenilen Cemile de kayıptı.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Müge Anlı programda çocukların fotoğraflarını gösterdi, kayboldukları mahallede yaşayanların aramasını istedi ve çok geç olmadan Adana'daki kayıp üç çocuk da izleyiciler sayesinde bulundu.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

13 ve 8 yaşındaki kardeşlerin ifadeleri çocuk polisi tarafından alındı.

Müge Anlı televizyon tarihinde bir ilke imza attı! 3 şehirde kaybolan 6 çocuğu bir günde buldu

Bir televizyon programı sayesinde üç ayrı şehirdeki 6 çocuk 24 saat içinde içerisinde bulunup ailelerine teslim edilirken daha önce televizyon tarihinde örneğine rastlanmamış bir olay gerçekleşmiş oldu.

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