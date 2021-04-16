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Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

14. bölümüyle ekrana bir kez daha damga vuracak. Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde 'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir! İşte Maraşlı yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler.

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler.

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Yaşamak ve yaşatmak için!

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

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