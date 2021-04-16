Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar
ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta"Ben sana bir kez daha aşık oldum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 68. yeni bölümünde yaşanacaklar...
Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir.
Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer.
Azize intikamdan vazgeçmemiştir.
Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar.
Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar.
Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir.
Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.
Hercai 18 Nisan Pazar günü ATV'de
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