16 Nisan 2021, Cuma
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Haberler Televizyon Haberleri Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta"Ben sana bir kez daha aşık oldum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 68. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Azize intikamdan vazgeçmemiştir.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

Hercai'de heyecan dorukta! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Hercai 18 Nisan Pazar günü ATV'de

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