Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Dizideki rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla gönüllere taht kuran Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...