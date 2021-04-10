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Haberler Galeri Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Dizideki rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla gönüllere taht kuran Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:42
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken boyuyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Burak Özçivit - 1,84 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Fahriye Evcen - 1,69 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Birkan Sokullu - 1.87 m

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  • 65
Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer...

Demet Özdemir - 1,7 m