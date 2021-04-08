Maraşlı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

Sağlığına kavuşan Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle Maraşlı önceki gün çekimlere başladı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de atv'de.