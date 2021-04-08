08 Nisan 2021, Perşembe
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Maraşlı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı , reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’de atv’de.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Maraşlı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ve 'ın üstlendiği, başrollerini ve 'un paylaştığı ""nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlığına kavuşan Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle Maraşlı önceki gün çekimlere başladı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de 'de.

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