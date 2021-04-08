Maraşlı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor
ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’de atv’de.
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Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Sağlığına kavuşan Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle Maraşlı önceki gün çekimlere başladı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de atv'de.