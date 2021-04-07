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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! Alparslan ayağa kalktı, Hızır ve İlyas’ı kurtardı

ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 189. bölümüyle reytingleri altüst etti. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Alparslan’ın Hızır ve İlyas’ı kurtarması damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! Alparslan ayağa kalktı, Hızır ve İlyas’ı kurtardı

'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Alparslan'ın Hızır ve İlyas'ı kurtarması damga vurdu.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbaratçı İlhan, Hızır'ın elinden Tuncay'ı almak istedi. Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan , silahına davrandı ve Tuncay'ı İlhan'ın gözü önünde öldürdü. Bunun üzerine İlhan, Hızır ve İlyas'ı ortadan kaldırmak için mezbahaya götürdü. Bölümün final sahnesinde ise uzaktan keskin nişancı olarak destek veren Alparslan sayesinde Hızır ve İlyas kurtuldu.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,52 izlenme oranı ve %22,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 189. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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