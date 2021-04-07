07 Nisan 2021, Çarşamba
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Çin ve Vedik Astrolojisi hakkında bilmek istediğiniz her şey bu dergide

Astrolog ve uzmanlarının destekleriyle hazırlanan dergisi, boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz dolu dolu içeriğiyle tam bir rehber! Ayrıca ’ne göre burç analizinizi ve 2021’de sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Çin ve Vedik Astrolojisi hakkında bilmek istediğiniz her şey bu dergide

Astrolog ve uzmanlarının destekleriyle hazırlanan Çin Astrolojisi dergisi, boyunca yanın��zdan ayırmak istemeyeceğiniz dolu dolu içeriğiyle tam bir rehber! Çin burcunuzu ve bu yıl sizi nelerin beklediğini öğrenebilir; "aşk, sağlık, kariyer, finans ve dekorasyon" gibi hayatın önemli alanlarında Çin Astrolojisi yorumlarını okuyarak doğru adımlar atabilir; Türkiye ve dünya ekonomisine dair ipuçlarını alabilirsiniz.

Üstelik şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler kitapçığı da hediye!

Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen 'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizlerin yer aldığı dergimiz yıl sonuna kadar size ışık tutacak. Vedik Astrolojisi'ne göre burç analizinizi ve 2021'de sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz.

Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için felsefesiyle tanışacağınız derginin, "Ayurvedik Lezzetler" adlı hediye kitapçığındaki tarifleri de deneyebilirsiniz.

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