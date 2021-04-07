Çin ve Vedik Astrolojisi hakkında bilmek istediğiniz her şey bu dergide

Vedik Astrolojisi

Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen Vedik Astroloji'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizlerin yer aldığı dergimiz yıl sonuna kadar size ışık tutacak. Vedik Astrolojisi'ne göre burç analizinizi ve 2021'de sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz.

Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için Ayurvedik felsefesiyle tanışacağınız derginin, "Ayurvedik Lezzetler" adlı hediye kitapçığındaki tarifleri de deneyebilirsiniz.