Maraşlı özel bölümüyle atv’de!

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı" 5 Nisan Pazartesi günü özel bölümüyle ekrana gelecek.