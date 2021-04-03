03 Nisan 2021, Cumartesi
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Maraşlı özel bölümüyle atv’de!

Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan , bu hafta en unutulmaz bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hafızalara kazınan aksiyon sahneleri de izleyiciyle buluşacak...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Maraşlı özel bölümüyle atv’de!

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "" 5 Nisan Pazartesi günü özel bölümüyle ekrana gelecek.

Maraşlı ve Mahur'un unutulmaz anlarının ekrana geleceği bölümde hafızalara kazınan aksiyon sahneleri de izleyiciyle buluşacak...

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" her Pazartesi saat 20:00'de atv ekrana ekranlarında…

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