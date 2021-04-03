Kardeşlerim 7. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 7. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ağabey ne oluyor? Kalksanıza, kıpırda bir şey yap!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 7. bölüm canlı izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Biraz umut ekmiştim şuraya, söküp atmışlar usulca…"
Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.